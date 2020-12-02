На Иссык-Куле при строительстве социальных объектов завысили стоимость работ

Прокуратурой проведена проверка по распределению и расходованию денежных средств при строительстве социальных объектов в Дирекции по управлению фондом развития Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-служба главного надзорного органа.

Уточняется, что с 2016 по 2019 год дирекцией с ОсОО «З. С.» были заключены договоры подряда на строительство спортзала в селе Светлая Поляна Джети-Огузского района на сумму 22 миллиона 814 тысяч сомов. Деньги были переведены подрядчику. Объект был принят в эксплуатацию 4 марта 2019 года.

«Должностные лица дирекции в сговоре с работниками ОсОО «З. С.» внесли в акты выполненных работ подложные сведения — они указали завышенную стоимость некоторых работ, хотя фактически они не были выполнены. Государству причинен ущерб в сумме 4 миллионов 324 тысяч 200 сомов. Кроме того, с 2014 по 2018 год дирекцией с этой же фирмой были заключены договоры подряда на строительство детского сада в селе Тон на сумму 28 миллионов 540 тысяч 100 сомов. Объект строительства был принят в эксплуатацию 29 мая 2018 года. При строительстве детсада также были указаны завышенные суммы. Государству причинен ущерб в размере 4 миллионов 378 тысяч 100 сомов», — сообщили в Генпрокуратуре.

В надзорном органе добавили, что в 2015-2018 годы дирекция заключила договор с ОсОО «Т. И. П» на строительство детского сада в городе Балыкчи. Ведомство в сговоре с работниками фирмы также внесло в акты выполненных работ подложные сведения. В результате ущерб государству составил 4 миллиона 338 тысяч 700 сомов. Факты зарегистрированы в ЕРПП по статье «Злоупотребление должностным положением».