Городские службы очищают русло реки Ала-Арча от снега и льда

Сотрудники муниципального предприятия «Бишкекзеленхоз» вручную дробят лед в русле реки Ала-Арча. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, работы ведутся вдоль реки на пересечении улиц Толстого и Бакаева.

«Мы используем два способа работы в зависимости от сложности ситуации:​ вручную и механизированно. Сейчас наши сотрудники дробят лед вручную, в середине декабря, с утолщением льда, будет применяться спецтехника», — отметили в муниципалитете.

Мероприятия направлены на предотвращение скопления донного льда на речке и образования заторов в виде ледяной шуги, то есть мелких рыхлых кусков льда, таяние которых может привести к разливу воды. Кроме того, она затрудняет эксплуатацию гидротехнических сооружений, забивая водоприемные отверстия водозаборов.