В мире COVID-19 заразились свыше 63,7 миллиона, умерли более 1,4 миллиона

За сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 551 тысячу 309. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 63 миллиона 788 тысяч 113 человек. Больше всего зараженных в США (13 миллионов 714 тысяч 24), Индии (9 миллионов 462 тысячи 809), Бразилии (6 миллионов 386 тысяч 787), России (2 миллиона 302 тысячи 62), Франции (2 миллиона 275 тысяч 429), Испании (1 миллион 656 тысяч 444), Великобритании (1 миллион 647 тысяч 230), Италии (1 миллион 620 тысяч 901), Аргентине (1 миллион 432 тысячи 570) и Колумбии (1 миллион 324 тысячи 792).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 191 стране мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 40,9 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 427 тысяч 900.

Количество смертей от коронавируса достигло 1 миллиона 479 тысяч 442. За сутки показатель вырос на 11 тысяч 455 человек. В том числе в США скончались 270 тысяч 532 человека, Бразилии — 173 тысячи 817, Индии — 137 тысяч 621, Мексике — 106 тысяч 765 и Великобритании — 59 тысяч 148.

В Кыргызстане зарегистрировали 73 тысячи 513 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 132 тысячи 348, Узбекистане — 73 тысячи 145, Таджикистане — 12 тысяч 231.