В мире COVID-19 заразились свыше 63,7 миллиона, умерли более 1,4 миллиона

За сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 551 тысячу 309. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Всего в мире коронавирусом заразились 63 миллиона 788 тысяч 113 человек. Больше всего зараженных в США (13 миллионов 714 тысяч 24), Индии (9 миллионов 462 тысячи 809), Бразилии (6 миллионов 386 тысяч 787), России (2 миллиона 302 тысячи 62), Франции (2 миллиона 275 тысяч 429), Испании (1 миллион 656 тысяч 444), Великобритании (1 миллион 647 тысяч 230), Италии (1 миллион 620 тысяч 901), Аргентине (1 миллион 432 тысячи 570) и Колумбии (1 миллион 324 тысячи 792).
Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 191 стране мира.
Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 40,9 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 427 тысяч 900.
В Кыргызстане зарегистрировали 73 тысячи 513 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 132 тысячи 348, Узбекистане — 73 тысячи 145, Таджикистане — 12 тысяч 231.