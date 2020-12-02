В Кыргызстане еще 12 медиков заразились коронавирусом

В Кыргызстане за сутки COVID-19 заразились еще 12 медицинских работников. Об этом сегодня сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 3 случая (все в красной зоне), в Чуйской области — 2, в Ошской области — 3, в Джалал-Абадской — 1, в Баткенской — 2(один в красной зоне), в Таласской — 1.

За сутки с выздоровлением выписаны из стационаров шесть медработников, из домашней самоизоляции — девять.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 3 тысячи 932, из которых выздоровели 3 тысячи 623.