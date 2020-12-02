В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 478 человек

В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 478 человек. Об этом сообщили в республиканском штабе.

Уточняется, что в Бишкеке выздоровели 113 человек, Оше — 7, Чуйской области — 100, Ошской — 56, Таласской — 18, Нарынской — 7, Иссык-Кульской — 64, Джалал-Абадской — 66, Баткенской — 47.

За весь период выздоровели 65 тысяч 189 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.