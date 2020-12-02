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Общество
Сюжет: COVID-19

В КР выявили 335 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 73 513

В Кыргызстане за сутки выявили еще 335 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 84 случая, Оше — 28, Чуйской области — 107, Ошской — 35, Таласской — 2, Нарынской — 15, Иссык-Кульской — 25, Джалал-Абадской — 17, Баткенской — 22.

С марта в республике зарегистрировали 73 тысячи 513 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175155/
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