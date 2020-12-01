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Общество

Узбекские пограничники устанавливают ограждения на границе

Узбекские пограничники устанавливают ограждения на границе. Об этом на своей странице написал пользователь Facebook Кунболот Момоконов.

Он опубликовал видео, которое, по его словам, отправили местные жители.

Автор видеоматериала рассказывает, что узбекские пограничники пересекли границу Кыргызстана и устанавливают ограждения.

«Раньше границу между двумя государствами определяла асфальтированная дорога. Но узбекская сторона пересекла границу и устанавливает ограждения, свою территорию они увеличили на 5-10 метров. Прошу властей принять меры», — комментирует он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175122/
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