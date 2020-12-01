Узбекские пограничники устанавливают ограждения на границе. Об этом на своей странице написал пользователь Facebook Кунболот Момоконов.

Он опубликовал видео, которое, по его словам, отправили местные жители.

Автор видеоматериала рассказывает, что узбекские пограничники пересекли границу Кыргызстана и устанавливают ограждения.