Всемирный день борьбы с ВИЧ. USAID продолжит оказывать помощь Кыргызстану

Программа USAID PEPFAR продолжит оказывать помощь Кыргызстану в борьбе с ВИЧ. Об этом сообщает посольство США в КР.

По данным диппредставительства, инвестиции направляются в предоставление услуг на уровне сообществ в Кыргызстане, включая пилотные инновационные подходы, а также в распределение антиретровирусной терапии и использование наборов для самотестирования, чтобы люди могли безопасно и конфиденциально определять свой ВИЧ-статус.

USAID укрепляет роль НПО, которые имеют тесные связи и доверие среди стигматизированных групп и работают с цепочками фармацевтических поставок антиретровирусной терапии.

«Каждый медицинский работник, которого готовит PEPFAR, лаборатории, которые мы укрепляем, и местные организации, с которыми сотрудничаем, способны не только противостоять ВИЧ, но и другим текущим и будущим вызовам в области здравоохранения», — говорит Патрик Надоль, директор программы по ВИЧ/СПИДу в Центральной Азии центров США по контролю и профилактике заболеваний.

Оказываются также техническая помощь и имплементационная поддержка центрам СПИДа и наркологии, их лабораториям, центрам семейной медицины в целях повышения качества услуг по уходу и лечению ВИЧ, включая лабораторные услуги, медикаментозную терапию для людей, употребляющих инъекционные наркотики, и эпиднадзор за ВИЧ.

Во Всемирный день борьбы со СПИДом посольство США вновь заявляет о своей приверженности сотрудничеству с Кыргызской Республикой в достижении этих амбициозных целей и контроля над эпидемией.

По статистике, в стране зарегистрировано 10 тысяч 173 случая ВИЧ-инфицирования, в том числе среди граждан КР — 9,6 тысячи случаев, среди иностранцев — 569.

Среди ВИЧ-позитивных больше мужчин — 63,6 процента, женщин — 36,4 процента. Пути передачи инфекции в последние годы меняются. На половой путь приходится 67,3 процента от всех выявленных случаев в республике.

За все время умерло 2 тысячи 166 человек, из них на стадии СПИД — 693.