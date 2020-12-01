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Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане за три месяца коронавирусом заболели 683 ребенка

В Кыргызстане за три месяца коронавирусом заболели 683 ребенка от 7 до 17 лет. Об этом сообщили в Республиканском штабе по борьбе с COVID-19.

По его данным, в сентябре по стране зарегистрировали 48 случаев, в октябре — 315, в ноябре — 320.

Больше всего заболеваний регистрируют в Бишкеке, в октябре — 83 случая, в ноябре — 143. Следующими в антирейтинге идут Чуйская и Иссык-Кульская области. Меньше всего в Нарыне.

С марта в республике зарегистрировали 73 тысячи 178 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175109/
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