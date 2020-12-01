Российские вузы сохранят за иностранными студентами бюджетные места

Российские вузы сохранят за иностранными студентами, которые не могут въехать в РФ из-за карантинных мер или недостаточно хорошо учиться в дистанционном режиме из-за некачественной связи, бюджетные места. Об этом со ссылкой на Министерство образования и науки России сообщает «Комсомольская правда».

В ведомстве при этом опровергли сообщения об отчислениях иностранных студентов на фоне удаленного обучения.