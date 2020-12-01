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Общество
Сюжет: COVID-19

Российские вузы сохранят за иностранными студентами бюджетные места

Российские вузы сохранят за иностранными студентами, которые не могут въехать в РФ из-за карантинных мер или недостаточно хорошо учиться в дистанционном режиме из-за некачественной связи, бюджетные места. Об этом со ссылкой на Министерство образования и науки России сообщает «Комсомольская правда».

В ведомстве при этом опровергли сообщения об отчислениях иностранных студентов на фоне удаленного обучения.

В Минобрнауки также заявили, что иностранным студентам помогают наладить дистанционное обучение с помощью предоставления «рабочих мест в представительствах Россотрудничества и филиалах российских вузов по месту их проживания».

Напомним, что все вузы Москвы и Санкт-Петербурга с 13 ноября перешли на удаленное обучение из-за пандемии коронавируса. При этом иностранные студенты, вернувшиеся домой весной, не смогли въехать в РФ в начале нового учебного года.

 
 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175098/
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Российские вузы сохранят за иностранными студентами бюджетные места