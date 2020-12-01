Фанат Xiaomi потратил более $100 тысяч, скупив весь ассортимент техники

В китайском сегменте интернета набирает популярность видео, в котором фанат Xiaomi тратит около 9 миллионов сомов на покупку всей техники в магазине компании за раз. При этом пользователь, покупая девайсы, не воспользовался ни купонами, ни акционными ценами, сообщает Gizmochina.

Общий чек корзины составил $104 тысячи, или 8,8 миллиона сомов. Каких именно товаров и в каком количестве купил пользователь — не сообщается. Известно, что он скупил все товары, продававшиеся в фирменном магазине компании Mi Home.

Фото из интернета. Вот так выглядел чек со всеми покупками

Напомним, что Xiaomi выпускает не только смартфоны и телевизоры. Многие продукты компании до сих пор не распространены за пределами Китая. К ним, например, относятся «умные» матрасы бренда или различная бытовая техника для кухни.