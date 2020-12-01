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Общество

Авария на горнолыжке «Каракол». Администрацию базы обвиняют в халатности

Известный IT-специалист Динара Руслан пожаловалась на дороги на горнолыжной базе «Каракол». Об этом она написала на странице в Instagram.

По словам Динары Руслан, в минувшие выходные из-за скользкой дороги ее чуть не сбила машина. В результате аварии, которая там случилась, столкнулись несколько автомобилей.

«Я приняла решение больше не ездить к вам и не подвергать свою жизнь опасности. Ваша вина: вы знали, что будет наплыв машин в субботу, что резкий подъем и что будет лед. Я всегда была за внутренний туризм, за развитие регионов и продвижение отечественных компаний и сервисов. Но то, что ваша база проигнорировала тройную аварию, не отвечала на звонки, даже не извинилась — просто халатность. Я не хотела писать об этом, так как родители бы волновались, но в ту субботу из-за того, что опасный спуск и поворот был ледяным и не посыпано песком, машина, которая пыталась уехать с места аварии, просто покатилась по льду, потеряв управление, поехала на меня. Так как дорога была скользкая, я не смогла отбежать и, поскользнувшись, упала. Авто наехало на меня, и я осталась между двумя машинами, и если бы не первая, которая стояла с краю после аварии, то меня бы переехала», — написала она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175095/
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