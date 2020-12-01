2 декабря: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — отрезки улиц Юнусалиева, Кольцевой, Карасаева;

9.00-14.00 — 7-й микрорайон, 44-46, 46а;

9.00-16.00 — 5-й микрорайон, 43-46;

9.30-17.00 — отрезки улиц Волховской, Курманжан Датки, Исанова, Ташкенской, Тоголока Молдо, 74, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-25, Чуй-29, Чуй-31, Чуй-34);

9.30-15.00 — микрорайон «Восток-5», 6/5, 7/5, 14, СШ № 66;

9.30-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Мин-Куш, Кара-Коо, Он-Арча, Садырбаева, Аксы, Ош-3000, Масыралиева, Жаны-Турмуш, Нарынская);

9.30-12.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Орто-Тогузан, Абдрахманова, Садыбакасова);

11.00-15.00 — 12-й микрорайон, 1, 7, 9, 23, 26, 27, 30;

11.00-17.00 — отрезки улиц Тыныстанова, Линейной (возле ж/д вокзала);

13.00-17.00 — улица Адырская, переулок Берликский.