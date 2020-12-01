2 декабря: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Юнусалиева, Кольцевой, Карасаева;
- 9.00-14.00 — 7-й микрорайон, 44-46, 46а;
- 9.00-16.00 — 5-й микрорайон, 43-46;
- 9.30-17.00 — отрезки улиц Волховской, Курманжан Датки, Исанова, Ташкенской, Тоголока Молдо, 74, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-25, Чуй-29, Чуй-31, Чуй-34);
- 9.30-15.00 — микрорайон «Восток-5», 6/5, 7/5, 14, СШ № 66;
- 9.30-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Мин-Куш, Кара-Коо, Он-Арча, Садырбаева, Аксы, Ош-3000, Масыралиева, Жаны-Турмуш, Нарынская);
- 9.30-12.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Орто-Тогузан, Абдрахманова, Садыбакасова);
- 11.00-15.00 — 12-й микрорайон, 1, 7, 9, 23, 26, 27, 30;
- 11.00-17.00 — отрезки улиц Тыныстанова, Линейной (возле ж/д вокзала);
- 13.00-17.00 — улица Адырская, переулок Берликский.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Арашан (улицы Клубная, генерала Акматова, Кошокбека, Спортивная, Титова, 8 Марта, Садовая, Полевая), Лебединовка (улицы Ошская, Узгенская, Северная, Тянь-Шанская, Кузнечная, Родниковая, Нарынская, Бокомбаева, Угловая, Манаса, Чуйская, 22 га, Победы, Нарынская, Таласская), Ленинское (улицы Алма-Атинская, 243-291 (нечетная сторона), Восточная, 196/2), Берлик (улицы Школьная, Молодежная, Участок, 60 лет СССР), Пригородное (улицы 8 Марта, Марата, Нижняя, Широкая);
Сокулукский
- 8.30-17.00 — села Военно-Антоновка (улицы Пионерская, Крупская, Комсомольская, Кирова, Степная, Северная, Колхозная, Фрунзе, Первомайская, Октябрьская, Школьная, тупик Шевченко), Жаны-Жер (улицы Советская, Юбилейная, Южная, Джамбулатова, Алиева, Оторова, Симроуд, Молодая Гвардия, Первомайская, Ленина, Апасова, Бектоо, Мира, Солодовникова, Маркса, Восточная, Бугорная), Восточное (улицы Школьная, Дружбы, Тимирязева, Дагестанская, Центральная, Акушинская, Манас), Нижечуйское (улицы МТФ, Гагарина, Соцгородок, Барак-интернат, Аэродромная, Коммунистический, Саратовская, Фрунзе, Школьная, Партсъезда, Первомайская, Зеленая, Западная, Чуйская, Трудовая, Восточная, Октябрьская, переулок Зеленый), Степное (улицы Северная, Южная, Новая), Хутор Толтак (улицы Центральная, Абая), поселок Мирный (улицы Ленина, Спортивная, 40 Лет Октября, Трудовая, Гагарина, Интернациональная);
- 9.00-13.00 — села Романовка (улица Заводская), город Шопоков (улицы Ново-Октябрьская, Октябрьская, Новостройка, 141, 19);
- 13.00-17.00 — город Шопоков (улицы Достук, Первомайская, Тургенева);
- 9.00-17.00 — села Манас (улицы Переулочная, Пионерская, Северная, Совхозная, Школьная), Шалта (улица Калмырза), Чон-Джар (улицы Термечикова), Жыламыш (улицы Байтору, Жыламыш, Нуркан), Новопавловка (улицы Лавровых, Проектируемая, Ынтымак, Алтын-Ордо, 173, новостройка «Ак-Ордо», 1-65, 170-353);
Московский
- 9.00-17.00 — села Садовое (улица Кошевого), Беловодское (улица Ленина, 101);
Жайылский
- 8.30-17.00 — села Кызыл-Дыйкан (улица Мамбеталиева), Сары-Булак (улицы Ленина, Токтогула), город Кара-Балта (улицы Оторбаева, 25, 40 лет Киргизии, 2, 3 ), Орто-Суу;
Панфиловский
- 9.00-17.00 — город Каинды (улица Куйбышева, парк Победы), село Панфиловское (улицы Южная, Октябрьская, Ташкентская);
Кантский
- 8.00-17.00 — села Уч-Эмчек, Таш-Башат, Норус, Нижний Ичке-Суу, Верхний Ичке-Суу, Алмалуу, Тогуз-Булак, Горная Серафимовка, Хун-Чи (улицы Гагарина, Ленина);
Токмокский
- 9.00-12.00 — город Токмак (улица Победы);
- 13.00-17.00 — город Токмак (улица Громова);
Чуйский
- 9.00-17.00 — села Арал (улицы Школьная, Шоссейная), Чуй (улицы Гагарина, Покровская);
Кеминский
- 9.00-17.00 — села Чым-Коргон (улицы Молочная, Омуралиева, Казакбаева, Суранчиева), Кара-Булак (улица Мажике).
3Ошская область
- 8.00-17.00 — сельская управа Кара-Кульджа, села Ак-Таш, Жылкелди, Тельман, город Кара-Суу (улицы Гагарина, Терешковой, Панфилова).