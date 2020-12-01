ГРС: Информация о выдаче водительских удостоверений недействительна

Государственная регистрационная служба отреагировала на обращение читателя 24.kg о том, что некие люди через Telegram предлагают гражданам купить права, а все данные занесут в базу ГУОБДД.

В ГРС рассказали, что уполномоченным органом по выдаче водительских удостоверений является ГУ «Унаа».

«Ведомство постоянно совершенствует качество предоставляемых услуг и в этой связи разработало ряд автоматизированных информационных систем: «Тестирование водительского состава», «Регистрация водительского состава», «Регистрация транспортных средств». Эти программы исключают возможность получения водительского удостоверения Кыргызстана без личного посещения гражданами территориальных отделов «Унаа». ГРС является основным держателем данных, как водительского состава, так и транспортных средств», — отметили в Госрегистрационной службе.

Там сказали, что информация в социальных сетях о выдаче водительских удостоверений с внесением данных в базу ГУОБДД не соответствует действительности.

«ГРС предупреждает, что мошенники путем обмана, а также злоупотребляя доверием граждан, совершают противоправные действия. Просим быть бдительными и ответственными и не отправлять свои персональные сведения аферистам. По вопросам получения водительских удостоверений обращаться в уполномоченный орган ГУ «Унаа» либо для консультации по короткому номеру 119», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что ранее в социальных сетях появилось объявление о продаже кыргызских водительских прав. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, некие люди через Telegram предлагают гражданам купить права, а все данные занесут в базу ГУОБДД.