В мире COVID-19 заразились свыше 63,2 миллиона, умерли более 1,4 миллиона

За сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 558 тысяч 925. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 63 миллиона 236 тысяч 804 человека. Больше всего зараженных в США (13 миллионов 541 тысяча 221), Индии (9 миллионов 462 тысячи 809), Бразилии (6 миллионов 335 тысяч 838), России (2 миллиона 275 тысяч 936), Франции (2 миллиона 275 тысяч 16), Испании (1 миллион 648 тысяч 187), Великобритании (1 миллион 633 тысячи 733), Италии (1 миллион 601 тысяча 554), Аргентине (1 миллион 424 тысячи 533) и Колумбии (1 миллион 316 тысяч 806).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 191 стране мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 40,5 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 452 тысячи 413.

Количество смертей от коронавируса достигло 1 миллиона 467 тысяч 987. За сутки показатель вырос на 9 тысяч 400 человек. В том числе в США скончались 268 тысяч 45 человек, Бразилии — 173 тысячи 120, Индии — 137 тысяч 621, Мексике — 105 тысяч 940 и Великобритании — 58 тысяч 545.

В Кыргызстане зарегистрировали 73 тысячи 178 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 132 тысячи 348, Узбекистане — 73 тысячи 94, Таджикистане — 12 тысяч 194.