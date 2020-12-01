13:20
USD 84.80
EUR 101.58
RUB 1.11
Общество
Сюжет: COVID-19

В мире COVID-19 заразились свыше 63,2 миллиона, умерли более 1,4 миллиона

За сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 558 тысяч 925. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 63 миллиона 236 тысяч 804 человека. Больше всего зараженных в США (13 миллионов 541 тысяча 221), Индии (9 миллионов 462 тысячи 809), Бразилии (6 миллионов 335 тысяч 838), России (2 миллиона 275 тысяч 936), Франции (2 миллиона 275 тысяч 16), Испании (1 миллион 648 тысяч 187), Великобритании (1 миллион 633 тысячи 733), Италии (1 миллион 601 тысяча 554), Аргентине (1 миллион 424 тысячи 533) и Колумбии (1 миллион 316 тысяч 806).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 191 стране мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 40,5 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 452 тысячи 413.

Количество смертей от коронавируса достигло 1 миллиона 467 тысяч 987. За сутки показатель вырос на 9 тысяч 400 человек. В том числе в США скончались 268 тысяч 45 человек, Бразилии — 173 тысячи 120, Индии — 137 тысяч 621, Мексике — 105 тысяч 940 и Великобритании — 58 тысяч 545.

В Кыргызстане зарегистрировали 73 тысячи 178 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 132 тысячи 348, Узбекистане — 73 тысячи 94, Таджикистане — 12 тысяч 194.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175060/
просмотров: 48
Версия для печати
Материалы по теме
Балбак Тулобаев: Я боюсь открывать школы. В детских больницах нет мест
ВОЗ выявила первое с сентября снижение темпов заражения коронавирусом
В Кыргызстане еще 10 медиков заразились коронавирусом
В Кыргызстане за сутки от коронавируса умерли еще четыре человека
В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 562 человека
В КР выявили 371 случай внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 73 178
В Бишкеке возобновили работу кинотеатры, фудкорты, компьютерные клубы
Ученики в Бишкеке могут вернуться в школы в третьей четверти. При каких условиях
Рекомендация ВОЗ: Максимум 15 минут близких контактов за сутки не ближе 2 метров
Разработано устройство, позволяющее получить результат ПЦР-теста за пять минут
Популярные новости
Нужно&nbsp;ли лишить русский язык статуса официального? Голосование Нужно ли лишить русский язык статуса официального? Голосование
Кыргызстанец Урмат Абасканов без образования с&nbsp;нуля основал в&nbsp;США свою компанию Кыргызстанец Урмат Абасканов без образования с нуля основал в США свою компанию
Прослушка Атамбаева в&nbsp;СИЗО ГКНБ: возбуждено уголовное дело Прослушка Атамбаева в СИЗО ГКНБ: возбуждено уголовное дело
Освобождение Батукаева. На&nbsp;митинге около Верховного суда произошла драка Освобождение Батукаева. На митинге около Верховного суда произошла драка
Бизнес
C&nbsp;наступлением холодов детский организм больше всего подвергается риску заболеть C наступлением холодов детский организм больше всего подвергается риску заболеть
&laquo;IT&nbsp;Школа MegaCom&raquo;: освой профессию будущего! «IT Школа MegaCom»: освой профессию будущего!
Акция 1+1&nbsp;продлевается! Купив один телефон, второй вы&nbsp;получите В&nbsp;ПОДАРОК! Акция 1+1 продлевается! Купив один телефон, второй вы получите В ПОДАРОК!
Выиграй квартиру мечты! До&nbsp;завершения лотереи &laquo;Поймай удачу&raquo;&nbsp;&mdash; один день Выиграй квартиру мечты! До завершения лотереи «Поймай удачу» — один день
1 декабря, вторник
13:15
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 1 декабря Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 1 дек...
13:14
В мире COVID-19 заразились свыше 63,2 миллиона, умерли более 1,4 миллиона
12:54
Порядок узаконения участков в Бишкеке рассказал Балбак Тулобаев
12:49
Убивший отца кетменем мужчина признан невменяемым
12:47
Мэрия Бишкека намерена уделить внимание ремонту тротуаров в следующем году