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Общество

Порядок узаконения участков в Бишкеке рассказал Балбак Тулобаев

Узаконение участков в Бишкеке проходит в три этапа. Об этом на брифинге рассказал исполняющий обязанности мэра столицы Балбак Тулобаев.

У него поинтересовались, почему недавно захваченные земли мэрия узаконивает, в то время как жители Токольдоша, «Красного строителя» и других старых районов не могут это сделать годами.

Балбак Тулобаев уточнил, что муниципалитет на первом этапе узаконивал участки, полученные до 1999 года. «Я не знаю, почему этот вопрос не решался. Когда пришел и. о. мэра, позвал руководителей служб, поставил задачу узаконить в течение 15 дней полученные до 1999 года около 200 участков. Осталось около 40, там были вопросы с написанием фамилий», — отметил он.

Остальные и. о. мэра поделил на две группы. Первая работает по участку — Суюмбаева, Токольдош, Товарная, вторая — по объектам от 1999 до 2015 года. «Последних в Бишкеке — 6 тысяч 225 участков. По каждому будем работать. Этим делом занимается вице-мэр Уланбек Азыгалиев, он еженедельно встречается с жителями. Это моя первая задача. До весны должен закончить», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175059/
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