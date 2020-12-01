Участок земли между двумя пансионатами на Иссык-Куле вернули в госсобственность

Прокуратура Иссык-Кульского района вернула в собственность государства земельный участок в 60 соток. Об этом сообщает пресс-служба главного надзорного органа.

Уточняется, что в июле 2019 года районный филиал госучреждения «Кадастр» на основании отмененного судебного решения выдал гражданке Б.М. госакт о праве частной собственности на земельный участок площадью 60 соток. Участок расположен между пансионатами «Алтын Жар» и «Алтын Кол».

«Стоимость земельного участка составляет 10 миллионов 932 тысячи сомов. Прокуратура внесла предписание в Иссык-Кульскую районную государственную администрацию. Кара-Ойский айыл окмоту подал иск в суд, который был удовлетворен полностью. На основании акта прокурорского реагирования земельный участок возвращен государству», — отметили в Генпрокуратуре.