Мэрия Бишкека планирует отдать на аутсорсинг четыре участка под парковки. Об этом на брифинге сообщил исполняющий обязанности главы столичного муниципалитета Балбак Тулобаев.

По его словам, скоро муниципалитет планирует провести конкурс.

«В том числе отрезок улицы Шопокова. У них через три месяца истекает договор. Кто хочет сделать идеальную парковку, пусть покажут. Разработаем ТЗ, чтобы поставили паркоматы, камеры. И есть еще несколько участков. Пусть бизнес покажет, как можно сделать красиво», — сказал он.