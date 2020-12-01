Балбак Тулобаев: Я боюсь открывать школы. В детских больницах нет мест

Исполняющий обязанности мэра Бишкека Балбак Тулобаев признался, что боится открывать школы в Бишкеке. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

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«Санитарно-эпидемиологические службы тоже не рекомендуют. В одном классе может быть до 50 человек. В столичных школах всего должно учиться 70 тысяч учеников, а фактически — 170 тысяч. Как я могу допустить открытие? А если заболеют? В детских больницах мест нет. Всего 40 мест», — сказал он.

Балбак Тулобаев отметил, что мэрия отслеживает ситуацию в регионах, где уже открывают учебные заведения. «Если ситуация будет развиваться нормально, может, после Нового года откроем. Но нам надо еще советоваться с врачами», — сказал он.