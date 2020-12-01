ВОЗ выявила первое с сентября снижение темпов заражения коронавирусом

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые с сентября отметила снижение числа новых случаев заболевших COVID-19. Об этом на пресс-конференции сообщил Генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус, передают «Новости ООН».

Он заявил, что произошло это благодаря мерам, принятым в последние недели в Европе. Вместе с тем глава ВОЗ призвал не терять бдительность.

Читайте по теме Вторая волна COVID-19. Ситуация в Бишкеке немного стабилизировалась

«Достижения можно легко потерять, к тому же в большинстве других регионов мира по-прежнему наблюдается рост случаев заболевания и смерти», — добавил Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он предупредил, что сейчас не время для самоуспокоения, особенно с приближением сезона праздников и отпусков, и призвал отказаться, по возможности, от путешествий и встречать Новый год, рождественские и другие праздники в узком домашнем кругу.