ВОЗ выявила первое с сентября снижение темпов заражения коронавирусом

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые с сентября отметила снижение числа новых случаев заболевших COVID-19. Об этом на пресс-конференции сообщил Генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус, передают «Новости ООН».
Он заявил, что произошло это благодаря мерам, принятым в последние недели в Европе. Вместе с тем глава ВОЗ призвал не терять бдительность.
«Достижения можно легко потерять, к тому же в большинстве других регионов мира по-прежнему наблюдается рост случаев заболевания и смерти», — добавил Тедрос Аданом Гебрейесус.
Он предупредил, что сейчас не время для самоуспокоения, особенно с приближением сезона праздников и отпусков, и призвал отказаться, по возможности, от путешествий и встречать Новый год, рождественские и другие праздники в узком домашнем кругу.
«Всем нам хочется в праздничные дни быть рядом с близкими людьми. Но стремясь быть с семьей и друзьями, мы не должны подвергать опасности ни себя, ни их самих. Принимая решения, мы все должны задуматься, не подвергаем ли мы опасности кого-либо», — отметил глава ВОЗ.
Он призвал собираться вместе только на открытом воздухе, соблюдать физическую дистанцию, воздержаться, если возможно, от путешествий, избегать переполненных торговых центров, если есть возможность, заказывать необходимые товары по интернету, носить маску, иметь при себе дезинфицирующие средства и часто мыть руки.