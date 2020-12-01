Рекомендация ВОЗ: Максимум 15 минут близких контактов за сутки не ближе 2 метров

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разрабатывает новые рекомендации для определения «близкий контакт» при коронавирусе COVID-19. Об этом в интервью ТАСС заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.



По ее словам, новые рекомендации по так называемым близким контактам рассматривались в рамках совещания ВОЗ, которое состоялось в пятницу, 27 ноября.

«Рекомендация составит 15 минут в течение 24 часов в общей сумме. Это может быть пять минут плюс пять минут и пять минут на дистанции менее двух метров», — отметила она.

Мелита Вуйнович напомнила, что раньше близкий контакт подразумевал под собой общение 15 минут лицом к лицу на расстоянии ближе полутора метров. Она добавила, что изменения в рекомендациях связаны с тем, что сейчас ВОЗ «больше знает о вирусе».