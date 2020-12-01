В Кыргызстане за сутки от коронавируса умерли еще четыре человека

В Кыргызстане за последние сутки зафиксировали четыре смерти от коронавируса. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Чуйской области зарегистрировали один летальный случай, в Ошской — два, в Таласской — один.

За весь период от коронавируса и внебольничной пневмонии, по официальным сведениям, в стране умерли 1 тысяча 275 человек.