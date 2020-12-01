В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 562 человека

В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 562 человека. Об этом сообщили в республиканском штабе.

Уточняется, что в Бишкеке выздоровели 114 человек, Оше — 16, Чуйской области — 99, Ошской — 48, Таласской — 47, Нарынской — 11, Иссык-Кульской — 50, Джалал-Абадской — 109, Баткенской — 68.

За весь период выздоровели 64 тысячи 711 человек.