На Иссык-Куле детский лагерь незаконно продали частному лицу

В селе Чок-Тал Иссык-Кульского района детский лагерь «Бригантина» незаконно продали частному лицу. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Уточняется, что Иссык-Кульский областной комитет по управлению государственным имуществом в 2001 году заключил договор купли-продажи клуба, расположенного на семи сотках земли детского оздоровительного центра. Незаконную продажу выявила районная прокуратура.

«Во время проверки выяснилось, что рыночная цена клуба составляет 5 миллионов 100 тысяч сомов. Иссык-Кульская районная прокуратура подала иск в суд о возвращении объекта в государственную собственность. Требование надзорного органа было удовлетворено. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Злоупотребление должностным положением», — отметили в Генпрокуратуре.