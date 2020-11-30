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Общество

На Иссык-Куле детский лагерь незаконно продали частному лицу

В селе Чок-Тал Иссык-Кульского района детский лагерь «Бригантина» незаконно продали частному лицу. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Уточняется, что Иссык-Кульский областной комитет по управлению государственным имуществом в 2001 году заключил договор купли-продажи клуба, расположенного на семи сотках земли детского оздоровительного центра. Незаконную продажу выявила районная прокуратура.

«Во время проверки выяснилось, что рыночная цена клуба составляет 5 миллионов 100 тысяч сомов. Иссык-Кульская районная прокуратура подала иск в суд о возвращении объекта в государственную собственность. Требование надзорного органа было удовлетворено. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Злоупотребление должностным положением», — отметили в Генпрокуратуре.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174985/
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