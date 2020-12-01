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Общество

Около 700 граждан получили продуктовые наборы и средства индивидуальной защиты

Около 700 граждан получили продуктовые наборы и средства индивидуальной защиты. Об этом сообщили в Министерстве труда и социального развития.

По его информации, помощь была оказана людям с инвалидностью, одиноким пожилым, детям-сиротам и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

«84 социальных работника в столице получили защитные костюмы, санитайзеры, медицинские маски и продуктовые наборы. Гуманитарную помощь оказал социальный центр «Равные возможности». Кроме того, центр на бесплатной основе продолжает оказывать помощь пожилым людям и людям с ОВЗ в обучении компьютерной грамотности, пользовании мобильными приложениями, а также в трудоустройстве лиц с инвалидностью по слуху и зрению», — заметили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174980/
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