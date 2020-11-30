Бишкекский планетарий. В суде рассматривают законность предоставления участка

В Административном суде Бишкека началось рассмотрение по существу иска прокуратуры Первомайского района о признании недействительным постановления о предоставлении земельного участка, на котором находится планетарий. Об этом на своей странице в Facebook сообщила представитель ОФ «Наше право» Светлана Антропова.

По ее словам, ГУ «Кадастр» попросило отказать прокуратуре. Кроме того, в суде третьим лицом озвучено, что имеется письмо Бишкекглавархитектуры о том, что на данном земельном участке допускается строительство административных зданий. «Но при этом не предоставляет суду данное письмо. «Айыл Банк» также просит отказать прокуратуре, так как считает, что может остаться без залога. ФУГИ просит время на ознакомление», — подчеркнула Светлана Антропова.

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Она сказала, что суд объявил перерыв, озвучив, что сторонам необходимо подготовиться к прениям. «Значит, завтра, возможно, будет вынесено решение», — заметила Светлана Антропова.

Отметим, что ранее Административный суд Бишкека удовлетворил иск горожан к ФУГИ о признании недействительным распоряжения о приватизации здания и территории планетария, подписанного в 1995 году.

В настоящее время объект принадлежит сыну экс-спикера Жогорку Кенеша Чыныбая Турсунбекова. Народный избранник в интервью 24.kg сообщал, что компания его семьи готова построить для города планетарий.

Вопрос о судьбе здания не раз поднимали и в ЖК.