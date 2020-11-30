18:11
USD 84.80
EUR 101.18
RUB 1.12
Общество

Бишкекский планетарий. В суде рассматривают законность предоставления участка

В Административном суде Бишкека началось рассмотрение по существу иска прокуратуры Первомайского района о признании недействительным постановления о предоставлении земельного участка, на котором находится планетарий. Об этом на своей странице в Facebook сообщила представитель ОФ «Наше право» Светлана Антропова.

По ее словам, ГУ «Кадастр» попросило отказать прокуратуре. Кроме того, в суде третьим лицом озвучено, что имеется письмо Бишкекглавархитектуры о том, что на данном земельном участке допускается строительство административных зданий. «Но при этом не предоставляет суду данное письмо. «Айыл Банк» также просит отказать прокуратуре, так как считает, что может остаться без залога. ФУГИ просит время на ознакомление», — подчеркнула Светлана Антропова.

Читайте по теме
Потерянные звезды, или Как бишкекчане пытаются вернуть городу планетарий

Она сказала, что суд объявил перерыв, озвучив, что сторонам необходимо подготовиться к прениям. «Значит, завтра, возможно, будет вынесено решение», — заметила Светлана Антропова.

Отметим, что ранее Административный суд Бишкека удовлетворил иск горожан к ФУГИ о признании недействительным распоряжения о приватизации здания и территории планетария, подписанного в 1995 году.

В настоящее время объект принадлежит сыну экс-спикера Жогорку Кенеша Чыныбая Турсунбекова. Народный избранник в интервью 24.kg сообщал, что компания его семьи готова построить для города планетарий.

Вопрос о судьбе здания не раз поднимали и в ЖК.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174976/
просмотров: 166
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкекский планетарий: суд признал приватизацию недействительной
Бишкекский планетарий: суд приступил к рассмотрению иска горожан
Потерянные звезды, или Как бишкекчане пытаются вернуть городу планетарий
Бишкекский планетарий. Суд отказал признать приватизацию недействительной
Бишкекский планетарий. Суд начал рассмотрение иска по существу
Бишкекский планетарий. Суд восстановил сроки подачи иска
Планетарий в Бишкеке. Прокуратура обратилась в суд с иском
Суд принял иск о признании незаконной приватизацию планетария в Бишкеке
Сына депутата Чыныбая Турсунбекова просят подарить планетарий Бишкеку
Депутат Жогорку Кенеша озаботился судьбой планетария в Бишкеке
Популярные новости
Нужно&nbsp;ли лишить русский язык статуса официального? Голосование Нужно ли лишить русский язык статуса официального? Голосование
Кыргызстанец Урмат Абасканов без образования с&nbsp;нуля основал в&nbsp;США свою компанию Кыргызстанец Урмат Абасканов без образования с нуля основал в США свою компанию
Прослушка Атамбаева в&nbsp;СИЗО ГКНБ: возбуждено уголовное дело Прослушка Атамбаева в СИЗО ГКНБ: возбуждено уголовное дело
В&nbsp;ГКНБ заинтересовались информацией об&nbsp;агрессии в&nbsp;соцсетях сторонников Жапарова В ГКНБ заинтересовались информацией об агрессии в соцсетях сторонников Жапарова
Бизнес
&laquo;IT&nbsp;Школа MegaCom&raquo;: освой профессию будущего! «IT Школа MegaCom»: освой профессию будущего!
Акция 1+1&nbsp;продлевается! Купив один телефон, второй вы&nbsp;получите В&nbsp;ПОДАРОК! Акция 1+1 продлевается! Купив один телефон, второй вы получите В ПОДАРОК!
Выиграй квартиру мечты! До&nbsp;завершения лотереи &laquo;Поймай удачу&raquo;&nbsp;&mdash; один день Выиграй квартиру мечты! До завершения лотереи «Поймай удачу» — один день
Приглашаем посетить выставку &laquo;Сын гармонии, поэт&raquo; Приглашаем посетить выставку «Сын гармонии, поэт»
30 ноября, понедельник
18:05
Член КС недоволен, что очерняющие депутатов журналисты остаются безнаказанными Член КС недоволен, что очерняющие депутатов журналисты...
18:02
Уже завтра. Как кинотеатры готовятся к открытию
17:55
Бишкекский планетарий. В суде рассматривают законность предоставления участка
17:54
«IT Школа MegaCom»: освой профессию будущего!
17:50
Освобождение Батукаева. Приговор отменен, дело направлено на новое рассмотрение