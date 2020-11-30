В Бишкеке начали установку каркасов трех новогодних елок. Об этом сообщили в мэрии столицы.

По ее информации, сотрудники муниципального предприятия «Тазалык» начали установку каркасов трех новогодних елок: главная елка страны на центральной площади Ала-Тоо длиной 25 метров , 15-метровая елка возле «Белого дома» и 11-метровая — возле Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова.

«Задействовано 30 сотрудников, на установку нам понадобится порядка трех дней, после завершения МП «Бишкексвет» приступит к декорации елок. Работники этого предприятия уже начали украшать столицу, прямо сейчас главные городские осветители вешают новогодние растяжки в форме звездочек, глобусов, шаров по проспекту Чуй между бульваром Молодой Гвардии и улицей Абдрахманова. А центральные улицу Абдрахманова и проспект Манаса будут украшать новогодние инсталляции в виде фейерверка. Мы используем старые украшения, большая часть была изготовлена в прошлом году в собственном цехе, после новогодних праздников мы их бережно сохранили», — рассказали в муниципалитете.