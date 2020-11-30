Разработано устройство, позволяющее получить результат ПЦР-теста за пять минут

Ученые Сингапура представили портативное устройство, позволяющее получить результаты ПЦР-теста на коронавирус в течение пяти минут. Об этом рассказал в понедельник во время видеоконференции главный технический директор компании-разработчика Cell ID Хандер Сим, передает ТАСС.

По его словам, «взятый мазок из носоглотки смешивается с небольшим количеством специального раствора, что гарантирует достаточный объем генетического материала для обнаружения вируса». «После все это помещается в небольшой отсек нового устройства, размеры которого сопоставимы с банковской картой», — отметил эксперт.

Затем, продолжил он, новинка через USB-порт подключается к компьютеру, и через специальное приложение проводится исследование материала. «Положительный результат на наличие коронавируса может быть получен в течение пяти минут», — уточнил Хандер Сим.

Представитель компании подчеркнул, что устройство может использоваться в аэропортах, где практически повсеместно берутся анализы на коронавирусную инфекцию.

«В Сингапуре, например, используется антигенный тест, позволяющий получить результат за 30 минут», — сказал разработчик.

Однако, по его словам, «подобные исследования не настолько точны, как ПЦР-тесты».