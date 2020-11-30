1 декабря: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-13.00 — отрезки улицы Павлова;

9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-48, Чуй-49), отрезки улиц Шевченко, Пушкина, Табышалиева, Чуй, Турусбекова;

9.00-13.00 — микрорайон «Кок-Джар» (21-23, 23/2, 38);

9.30-17.00 — отрезки улиц Осмонкула, Жумабек, Щербакова, Орозбекова, переулок Изюмский;

9.30-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Жаз, Алтын-Бешик, Бердибаева, Сулуу-Тор, Бишкек-125 лет);

9.30-12.00 — жилмассив «Рухий-Мурас» (1-я улица);

11.00-17.00 — жилмассив «Алтын-Ордо» (2-я улица);

12.00-15.00 — жилмассив «Рухий-Мурас» (улицы Анкара, 3-5-я);

15.00-18.00 — жилмассив «Рухий-Мурас» (5-я улица).