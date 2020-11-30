1 декабря: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
- 9.00-13.00 — отрезки улицы Павлова;
- 9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-48, Чуй-49), отрезки улиц Шевченко, Пушкина, Табышалиева, Чуй, Турусбекова;
- 9.00-13.00 — микрорайон «Кок-Джар» (21-23, 23/2, 38);
- 9.30-17.00 — отрезки улиц Осмонкула, Жумабек, Щербакова, Орозбекова, переулок Изюмский;
- 9.30-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Жаз, Алтын-Бешик, Бердибаева, Сулуу-Тор, Бишкек-125 лет);
- 9.30-12.00 — жилмассив «Рухий-Мурас» (1-я улица);
- 11.00-17.00 — жилмассив «Алтын-Ордо» (2-я улица);
- 12.00-15.00 — жилмассив «Рухий-Мурас» (улицы Анкара, 3-5-я);
- 15.00-18.00 — жилмассив «Рухий-Мурас» (5-я улица).
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 0.00-5.00 — села Кок-Жар (улицы Мадиева, Кумушалиевой, Куюковой, Кийизбаевой, Куланова, Кольбаева, Алапаева, Тулеева, Нурманбетова, Арпачиева, Сыргак, Полевая, Матыева, Уметалиева);
- 9.00-17.00 — села Привольное, Полевое, Кара-Жигач (улицы Шопокова, Карабаева, Бузурманкул, Кундучалова, Контур, Бек-Тоо), Берлик (улицы Школьная, Молодежная, Участок, 60 лет СССР), Беш-Кунгей (улицы Проектируемая, Байбосун у. Большевик, Сарбагыш, Северная), Кок-Жар (улицы Салкын, Майрам, Кыял, Мехлесхоз), Бир-Булак (улицы Омурзакова, Кутманова, жилмассивы «32 га», «40 га»), Таш-Добо (улицы Абыкан-Ата, Южная), Пригородное (улицы 8 Марта, Марата, Нижняя, Широкая), жилмассив «Кырман» (улицы Достук, Ынтымак, Иссык-Кульская, 50 ГА);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Восточное (улицы Дагестанская, Школьная, Дружбы, Тимирязева, Акушинская, Манас), Джаны-Джер (улицы Карла Маркса, Восточная, Бугорная), Новопавловка (улицы Лавровых; новостройка «Ак-Ордо», 1-65, 170-353), Манас (улицы Новая, Южная);
- 8.30-17.00 — села Военно-Антоновка (улица Токтогула), Сокулук (улицы Келечек, Линейная, Свободы, Восточная, Первомайская, Фрунзе, 40 лет Победы, 60 лет Киргизии, Ынтымак, 6, 34), Романовка (улица МТФ), Шалта (улица Калмырза), Чон-Джар (улица Термечикова), Асылбаш (улицы Кашка-Суу, Шамши, Омурбека, Сураналы, Тоголок);
Московский РЭС
- 9.00-18.00 — села Ак-Суу (улица Добровольского, 3), Беловодское (улица Ленина, 93), Сретенка (улица Ленина);
Жайылский РЭС
- 8.30-17.00 — села Кызыл-Дыйкан (улица Мамбеталиева), Сары-Булак (улицы Ленина, Токтогула), город Кара-Балта (улицы Чапаева, Чайкиной);
Кантский РЭС
- 8.00-17.00 — села Интернациональное (улица Лермонтова), Ноорус (улицы Жундубаева, Ала-Тоо);
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — села Чым-Коргон (улицы Молочная, Омуралиева), Кара-Булак (жилмассив «Уч-Хоз»).