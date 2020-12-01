В Бишкеке 1 декабря облачно. Температура воздуха ожидается +1 градус. День уменьшился до 9 часов 15 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-13.00 — отрезки улицы Павлова;

9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-48, Чуй-49), отрезки улиц Шевченко, Пушкина, Табышалиева, Чуй, Турусбекова;

9.00-13.00 — микрорайон «Кок-Джар» (21-23, 23/2, 38);

9.30-17.00 — отрезки улиц Осмонкула, Жумабек, Щербакова, Орозбекова, переулок Изюмский;

9.30-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Жаз, Алтын-Бешик, Бердибаева, Сулуу-Тор, Бишкек-125 лет);

9.30-12.00 — жилмассив «Рухий-Мурас» (1-я улица);

11.00-17.00 — жилмассив «Алтын-Ордо» (2-я улица);

12.00-15.00 — жилмассив «Рухий-Мурас» (улицы Анкара, 3-5-я);

15.00-18.00 — жилмассив «Рухий-Мурас» (5-я улица).

У кого намечается той

Расул Артыкбаев Родился 1 декабря 1959 года в селе Кара-Ой Ак-Талинского района Нарынской области, заместитель директора Государственной инспекции по экологической и технической безопасности. Кадыр Маликов Родился 1 декабря 1972 года. Заместитель муфтия Кыргызстана. Юрий Захаров Родился 1 декабря 1985 года. Мастер спорта международного класса по плаванию, чемпион Азии, участник Олимпийских игр.

Памятные даты

Создана Национальная гвардия Кыргызстана

Фото из интернета

Случилось это 1 декабря 1991 года. Первые гвардейцы (300 человек) приняли присягу на верность Родине и народу 20 июля 1992-го. На сегодня состав гвардии — 1,5 тысячи гвардейцев.

Национальная гвардия — самостоятельное воинское формирование. Находится в подчинении президента Кыргызстана.

Алмазбек Атамбаев вступил в должность президента

Фото аппарата президента КР. Алмазбек Атамбаев на инаугурации

В 2011 году именно в этот день Алмазбек Атамбаев принял присягу перед народом.

Инаугурация состоялась в Национальной филармонии. Это была первая в истории передача власти от временного президента новому. В инаугурации участвовали свыше трех десятков высокопоставленных лиц из разных стран. Обошлось торжество в 10 миллионов сомов.

Всемирный день борьбы со СПИДом

Фото из интернета. Красная ленточка — официальный международный символ борьбы со СПИДом

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Этот день стал одним из самых важных международных дней, связанных с вопросами здравоохранения и одной из ключевых возможностей повышения информированности, воздания должного памяти погибших от болезни и возможности отметить такие достижения, как расширение доступа к лечению и мерам по профилактике.

СПИД зарегистрирован как новая болезнь 5 июня 1981 года Американским центром контроля над заболеваниями.

Куда сходить

Культура

«Галерея М» приглашает на выставку кыргызских художников;

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева приглашает на несколько выставок.

Куда еще сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

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