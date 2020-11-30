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Общество

Не дают баллотироваться в президенты. Бектур Асанов два дня держал голодовку

Член движения «Эл уну», обвиняемый в попытке захвата власти, Бектур Асанов два дня держал голодовку. Об этом он сообщил 24.kg.

Напомним, ЦИК отказал ему в регистрации кандидатом в президенты, поскольку у политика не погашена судимость. 

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По словам Бектура Асанова, причиной голодовки стало то, что Верховный суд отложил рассмотрение дела на 10 декабря.

«Со дня моего освобождения прошло два года. После событий 5 октября мы подали заявление в Верховный суд, где просили оправдать нас. Наше дело до сих пор не рассмотрели, а четырех людей, в числе которых Садыр Жапаров, оправдали за короткий срок. Теперь он участвует в президентских выборах. Наше дело должны были рассмотреть 25 ноября. Я надеялся, что успею подать все документы в ЦИК, но суд перенесли на 10 декабря. Считаю, что отложение процесса политически мотивированно — нас с Кубанычбеком Кадыровым не хотят видеть кандидатами в президенты», — сказал Бектур Асанов.

Он отметил, что прекратить голодовку его уговорили политики Феликс Кулов, Равшан Джеенбеков, Каныбек Иманалиев и Канат Исаев.

Бишкекский горсуд оставил приговор первой инстанции членам «Эл уну» в силе. Дастана Сарыгулова осудили на четыре года (из них три условно) и отпустили в зале суда. Эрнест Карыбеков приговорен к 20 годам лишения свободы, Бектур Асанов и Кубанычбек Кадыров — к 12 годам. Кубанычбек Кадыров и Бектур Асанов досрочно освобождены.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174942/
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