Ломают скамейки. У «Городских парков» появилась собственная столярная мастерская

У муниципального предприятия «Городские парки» появилась собственная столярная мастерская. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, сотрудникам предприятия больше всего приходится приводить в порядок скамейки в парках.

«Для оптимизации городских ресурсов открыли столярную мастерскую. Все отходные материалы от сноса сухостойных и аварийных деревьев будут направляться в нее, где будут изготавливать пиломатериалы, рейки для ремонта скамеек», — отметили в мэрии.

В мэрии просят горожан и гостей столицы бережно относиться к муниципальному имуществу.