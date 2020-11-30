Строительный сезон на дорогах Кыргызстана завершился. Для тех, кто ездит по направлению Бишкек — Кара-Балта, это означает головную боль. За три года строительных работ трасса так и не стала хоть сколько-нибудь комфортной для проезда в зимнее время. А сейчас к ней прибавилась и вероятность вылететь в кювет из-за отсутствия обочины.

Проедемся змейкой

Езда по дороге сейчас больше напоминает движение по полосе препятствий. Водителям постоянно приходится переезжать с одной полосы движения на другую. Это и в сухую-то погоду создает немало проблем. А сейчас, когда трасса обледенела, пробки становятся постоянным спутником тех, кто решится на поездку.

Легковым автомобилям крайне сложно преодолеть разделения между полосами движения. Большие грузовики тоже задерживают движение, потому что им сложно так быстро развернуться и поменять полосу движения. Но строителей трассы эти трудности, видимо, интересуют меньше всего.

«Я вообще не понимаю логики, по которой ремонтируют дорогу. Весной, когда был карантин и мало машин, работы почти не велись. Активность появилась летом. Но и то на разных участках трассы. Асфальт почему-то укладывали кусками: где-то успели положить уже третий слой, где-то один, а где-то и вовсе еще даже земляной подушки нет. Как так можно строить?» — возмущается водитель Каныбек.

Дорогу строят уже третий год, а посчитать участки, где машины едут по разным полосам движения, можно по пальцам. Даже там, где асфальт уже есть, снова ведутся какие-то работы. И если в Жайылском и Московском районах еще хоть как-то можно проехать, то в Сокулукском трасса превращается в настоящий ад для водителя: вечные пробки, ухабы и грязь.

Комфортная езда? Нет, не слышали

На некоторых участках проблема даже не в том, что трассу не достроили. Сложности возникают именно из-за того, что все автомобили пускают только по одной стороне движения. А рядом может стоять закрытым вполне себе комфортный и ровный участок дороги, где до снега успели положить асфальт. Почему движение там запрещено, непонятно.

100 километров

«Что за дурдом? Неужели до весны нельзя убрать кучи и заграждения и обеспечить свободный пропуск по обеим полосам движения? Ведь дорога ровная, и никто по ней гонять дов час не будет. А сейчас рано утром и вечером громадные пробки в Сокулуке», — возмущается местный житель.Именно здесь в последний месяц велись активные строительные работы. На отдельных промежутках трассы даже успели положить первый, а где-то и второй слой асфальта. Но между ними предательски скалят зубы участки, на которых только сняли асфальт.

В прошлом году похожая картина была в Московском и Жайылском районах. Но перед зимой там открыли проезд по обеим сторонам трассы, чтобы хоть немного разгрузить ее и не создавать автолюбителям дополнительных проблем. В этом году почему-то о том, как ближайшие месяцы будут передвигаться десятки тысяч машин, никто думать не стал.

Съехать на обочину не получится

С первыми снегопадами на дороге и вовсе прекратились какие-либо работы. Понятно, что укладывать асфальт в мороз вряд ли получится без ущерба для качества, но есть и другие, не менее важные работы.

Например, уже сейчас можно заниматься отсыпкой обочин. Эту работу вроде начинали на отдельных участках, но в целом картину это не спасло. Сейчас съезжать на обочину на тех участках трассы, где уложен асфальт, крайне опасно. Уклон такой, что машина просто перевернется.

В результате создаются дополнительные препятствия. Маршруткам приходится останавливаться прямо посередине асфальта, люди тоже выходят на проезжую часть, когда ждут транспорт. В итоге риск дорожно-транспортных происшествий увеличивается в разы. Но и об этом вряд ли кто-то задумался.

«На некоторых участках дороги уклон настолько сильный, что вряд ли там будет безопасно останавливаться. Из-за того, что положили новый асфальт, уровень трассы поднялся сантиметров на 10-15. Для легковушки это слишком высоко. А останавливаться на дороге тоже не лучший вариант: или создаешь пробку, или рискуешь попасть в ДТП. Получается, что при экстренной ситуации ты даже остановиться не сможешь», — возмущается Каныкей, которая каждый день ездит по этой дороге на малолитражке.

По прогнозам Минтранса, работы по укладке асфальтобетонного покрытия завершатся в июне 2021 года. Срок реализации проекта по реконструкции дороги пришлось продлить из-за технических причин и воздействия пандемии COVID-19. Были задержки в вопросе отвода земель под карьеры и камнедробильной установки.

«Полное завершение проекта с освещением, разметкой и разделительными блоками ожидается в ноябре следующего года», — рассказал специалист по мониторингу и связям с общественностью группы реализации инвестиционных проектов Минтранса Тагай Алимбаев.

Это значит, что еще как минимум год рассчитывать на комфортную езду водителям не приходится. И еще не факт, что хотя бы к зиме 2021-го по трассе можно будет ездить спокойно.