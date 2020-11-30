Иностранные работники смогут законно остаться в России до следующего лета

В условиях пандемии МВД РФ планирует продлить срок пребывания в России иностранцев и лиц без гражданства до лета 2021 года. Об этом со ссылкой на замначальника управления ведомства по вопросам миграции Кирилл Адзинов сообщил «Интерфакс».

«Сейчас мы с администрацией работаем над дальнейшей пролонгацией этих мер. По всей видимости, они будут продлены до лета следующего года», — сказал он в Совете Федерации.

«Мы понимаем, что люди, которые приехали с любой целью в Россию и не смогли вернуться назад, находящиеся здесь длительное время, каким-то образом должны здесь получать возможность для существования. Они в любом случае будут осуществлять трудовую деятельность», — сказал Кирилл Адзинов.

В сентябре президент Владимир Путин своим указом продлил до 15 декабря сроки временного пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в России и сроки нахождения за пределами страны участников госпрограммы помощи добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей.