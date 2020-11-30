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Общество

В ходе тестирования на ВИЧ на рынках Бишкека инфекция обнаружена у 8 человек

За неделю на рынках Бишкека обследование на ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С прошли около 500 человек. Из них у восьми человек результат на ВИЧ — положительный. Об этом со ссылкой на РЦ «СПИД» сообщила медиаэксперт в области здравоохранения Елена Баялинова.

Она напомнила, что остается два дня обследования в Бишкеке: 30 ноября — на рынке «Дордой-Дыйкан, а 1 декабря — на рынке «Орто-Сай». Время работы мобильной биолаборатории — с 10.00 до 15.00.

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«Инициатива проведения добровольных акций по обследованию граждан на ВИЧ и гепатиты принадлежит Республиканскому центру «СПИД». Они проходят в Кыргызстане третий год и направлены больше не на выявляемость ВИЧ, а на формирование культуры человека регулярно проходить подобные обследования самостоятельно, иметь определенную настороженность к собственному здоровью», — отметила Елена Баялинова.

В сентябре 2020 года всего по Кыргызстану за 16 дней акции обследовали 1,5 тысячи человек, из них выявлено пять положительных результатов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174916/
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