Кыргызстанцы выиграли конкурс стартапов во Вьетнаме

Кыргызстанцы стали одними из победителей конкурса стартапов Grab Ventures Ignite во Вьетнаме. Об этом пишет Techinasia.

Отмечается, что крупнейшая компания в области мобильных технологий в Юго-Восточной Азии связывает потребителей с миллионами водителей, продавцов и предприятий.

Grab Ventures запустили в 2018 году с целью создания и воспитания нового поколения технологических лидеров в Юго-Восточной Азии.

Отмечается, что кыргызстанцы создали приложение GoDee, с помощью которого можно заказать маршрутные автобусы с комфортом, удобством и экономией для клиентов.