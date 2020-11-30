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Общество
Сюжет: COVID-19

В мире COVID-19 заразились свыше 62,6 миллиона, умерли более 1,4 миллиона

За последние трое суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 1 миллион 797 тысяч 734. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 62 миллиона 677 тысяч 879 человек. Больше всего зараженных в США (13 миллионов 378 тысяч 846), Индии (9 миллионов 392 тысячи 919), Бразилии (6 миллионов 314 тысяч 740), Франции (2 миллиона 270 тысяч 573), России (2 миллиона 249 тысяч 890), Испании (1 миллион 628 тысяч 208), Великобритании (1 миллион 621 тысяча 305), Италии (1 миллион 585 тысяч 178), Аргентине (1 миллион 418 тысяч 807) и Колумбии (1 миллион 308 тысяч 376).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 191 стране мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 40 миллионов человек. За трое суток показатель вырос на 1 миллион 71 тысячу 603.

Количество смертей от коронавируса достигло 1 миллиона 458 тысяч 587. За трое суток показатель вырос на 27 тысяч 765 человек. В том числе в США скончались 266 тысяч 838 человек, Бразилии — 172 тысячи 833, Индии — 136 тысяч 896, Мексике — 105 тысяч 459 и Великобритании — 58 тысяч 342.

В Кыргызстане зарегистрировали 72 тысячи 807 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 130 тысяч 865, Узбекистане — 72 тысячи 870, Таджикистане — 12 тысяч 155.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174902/
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