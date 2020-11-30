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Общество

ПРООН: Почти на 90 процентов сократились объемы турбизнеса в Кыргызстане

В Кыргызстане стартовал онлайн-курс для местных игроков туристического рынка из четырех областей — Нарынской, Ошской, Джалал-Абадской и Иссык-Кульской. Об этом сообщили в ПРООН.

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По данным организации, тема занятий направлена на навыки по усилению цепочек добавленной стоимости приключенческого туризма.

«Как известно, пандемия COVID-19 внесла очень большие изменения во многие секторы экономики, а в туризм —особенно. Обычный ход деятельности рынка туризма кардинально изменился. Согласно официальным данным, объемы турбизнеса в Кыргызстане сократились на 80-90 процентов», — проинформировали в ПРООН.

Всего участвовать в курсе изъявили желание 72 человека, из них комиссия отобрала 25. Участникам выдадут сертификаты государственного образца «Управление туристической деятельностью».

Основными целями курса являются:

  • повышение квалификации местных кадров в туризме. Обучение и повышение потенциала местных игроков туристского рынка;
  • комплексный подход к обучению и предоставление профессиональных учебных модулей по маркетингу, менеджменту, туризму, английскому языку, коучингу и цифровым навыкам;
  • сильные игроки на местном рынке для продвижения и увеличения продаж на местах;
  • улучшение качества турпродуктов приключенческого характера.

Курс будет проходить три месяца.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174900/
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