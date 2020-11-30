В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 360 человек

В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 360 человек. Об этом сообщили в республиканском штабе.

Уточняется, что в Бишкеке выздоровели 84 человека, Оше — 24, Чуйской области — 59, Ошской — 13, Таласской — 17, Нарынской — 1, Иссык-Кульской — 49, Джалал-Абадской — 53, Баткенской — 60.

За весь период выздоровели 64 тысячи 149 человек.