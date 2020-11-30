В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 360 человек

В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 360 человек. Об этом сообщили в республиканском штабе.
Уточняется, что в Бишкеке выздоровели 84 человека, Оше — 24, Чуйской области — 59, Ошской — 13, Таласской — 17, Нарынской — 1, Иссык-Кульской — 49, Джалал-Абадской — 53, Баткенской — 60.
За весь период выздоровели 64 тысячи 149 человек.
Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.