В Кыргызстане за сутки выявили еще 380 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 137 случаев, Оше — 4, Чуйской области — 79, Ошской — 18, Таласской — 19, Нарынской — 10, Иссык-Кульской — 38, Джалал-Абадской — 48, Баткенской — 27.

С марта в республике зарегистрировали 72 тысячи 807 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.