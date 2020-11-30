В Кыргызстане за сутки выявили еще 380 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.
По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 137 случаев, Оше — 4, Чуйской области — 79, Ошской — 18, Таласской — 19, Нарынской — 10, Иссык-Кульской — 38, Джалал-Абадской — 48, Баткенской — 27.
С марта в республике зарегистрировали 72 тысячи 807 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.
Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.