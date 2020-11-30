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Общество

В Наццентре онкологии открывается «Кабинет равного консультирования пациентов»

В Национальном центре онкологии и гематологии открывается «Кабинет равного консультирования пациентов» для улучшения качества жизни людей, страдающих от рака молочной железы и рака шейки матки.

Отмечается, что в структуре онкологической заболеваемости в Кыргызстане 1-е место занимает рак молочной железы. Он лидирует и в структуре смертности. На втором месте рак шейки матки (по смертности — на третьем).

В 2019 году зарегистрировано всего 624 новых случаев рака молочной железы, 408 случаев рака шейки матки.

В Кыргызстане рак репродуктивных органов все еще остается стигматизированной, а рак в целом воспринимается обществом как приговор. Женщине, столкнувшейся с раком репродуктивных органов, нужна поддержка как психологическая, так и знание ее прав на здоровье и социальное сопровождение.

Кабинет открыт при поддержке руководства НЦОГ, ОА Healthy Future проект «Эффективное управление и профилактика неинфекционных заболеваний, экспертов странового офиса ВОЗ, Американской неправительственной организации «Ресурс и Полиси Иксчейнж», Европейской Школы онкологии и Европы Донны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174863/
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