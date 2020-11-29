В Кыргызстане за сутки выявили еще 456 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 110 случаев, Оше — 10, Чуйской области — 101, Ошской — 34, Таласской — 24, Нарынской — 8, Иссык-Кульской — 37, Джалал-Абадской — 102, Баткенской — 30.

С марта в республике зарегистрировали 72 тысячи 427 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.