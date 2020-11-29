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Общество
Сюжет: COVID-19

В КР выявили 456 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 72 427

В Кыргызстане за сутки выявили еще 456 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 110 случаев, Оше — 10, Чуйской области — 101, Ошской — 34, Таласской — 24, Нарынской — 8, Иссык-Кульской — 37, Джалал-Абадской — 102, Баткенской — 30.

С марта в республике зарегистрировали 72 тысячи 427 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174848/
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