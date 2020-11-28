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Общество
Сюжет: COVID-19

На 57 тысяч сомов оштрафовали водителей микроавтобусов за несоблюдение саннорм

Агентство автотранспорта Министерства транспорта и дорог продолжает работу по обеспечению эпидемиологической безопасности пассажирских перевозок. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, с 23 по 27 ноября прошли совместные проверки пассажирского транспорта на предмет соблюдения установленного режима работы регулярных автобусных маршрутов и санитарных норм в Бишкеке, Баткенской, Чуйской, Джалал-Абадской, Таласской, Иссык-Кульской, Ошской и Нарынской областях.

«Всего за указанный период проверено 2 тысячи 443 автобуса и микроавтобуса на автовокзалах, автостанциях, пунктах транспортного контроля и на конечных пунктах городских автобусных маршрутов. По выявленным нарушениям был составлен 41 протокол о нарушениях, по которым наложены штрафы на сумму 57 тысяч сомов», — отметили в Минтрансе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174831/
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