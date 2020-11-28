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Общество

В ГКНБ заинтересовались информацией об агрессии в соцсетях сторонников Жапарова

В ГКНБ заинтересовались информацией об агрессии в соцсетях сторонников Садыра Жапарова. Об этом сегодня сообщает пресс-центр ведомства.

«ГКНБ призывает всех воздержаться от распространения каких-либо провокационных призывов, недостоверной информации и видеоматериалов сомнительного содержания. Госкомитет также призывает всех к продуктивному сотрудничеству и в интересах спокойствия в стране сообщать о возможных фактах угроз с конкретными фактами в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер», — говорится в сообщении.

Спецслужбы также отмечают, что распространение провокационных материалов уголовно наказуемо.

Напомним, ранее Комитет гражданского контроля сообщил об угрозах пользователям соцсетей от сторонников Садыра Жапарова.

В комитете отметили, что дело дошло до угроз убийством и терроризмом в отношении общественных и политических деятелей, которые высказывают альтернативное мнение относительно конституционной реформы.

Новый проект Конституции вынесли на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174823/
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