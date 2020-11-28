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Общество

Из-за пандемии COVID-19 в мире может вырасти число случаев заражения ВИЧ

Из-за пандемии COVID-19, на борьбу с которой сейчас направлены все основные ресурсы, в мире может возрасти число новых случаев заражения ВИЧ/СПИДом. Об этом говорится в новом докладе Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), передают «Новости ООН».

По подсчетам ЮНЭЙДС, в период с 2020 по 2022 год в мире может быть зарегистрировано на 300 тысяч больше случаев заражения ВИЧ, чем предполагалось ранее, а число смертей от СПИДа может превысить прогнозируемые показатели на 148 тысяч.

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В докладе сообщается, что из-за пандемии в ряде стран люди с ВИЧ не смогли в этом году начать необходимый курс лечения. Больше всего таких пациентов в Кыргызстане, Доминиканской Республике, Южной Африке, Лесото и Сьерра-Леоне.

Эксперты также отмечают, что в ходе опроса, проведенного в 26 странах Европы и Центральной Азии, выяснилось, что семь из них, включая Россию и Украину, столкнулись с нехваткой препаратов для лечения ВИЧ. Она возникла в первую очередь из-за ограничительных мер и проблем с поставками лекарств.

«Мы платим очень высокую цену за коллективный отказ инвестировать средства в комплексные... меры по борьбе с ВИЧ. Реализация только самых приемлемых с политической точки зрения программ не изменит ситуацию в борьбе с COVID-19 или не положит конец СПИДу. Чтобы направить глобальные меры [по борьбе с ВИЧ/СПИДом] в нужное русло, необходимо думать прежде всего о людях, а также решить проблему неравенства, которая только подпитывает эпидемии», — сказала глава ЮНЭЙДС Винни Бьянима.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174803/
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