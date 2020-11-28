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Общество
Сюжет: COVID-19

В ВОЗ призвали страны наращивать тестирование на COVID-19

В ВОЗ призвали страны наращивать тестирование на COVID-19. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным издания, руководитель Всемирной организации здравоохранения по реагированию на COVID-19 Мария ван Керхове заявила, что страны, где отмечается снижение заболеваемости коронавирусом COVID-19, тем не менее не должны расслабляться.

Она призвала все страны наращивать масштабы тестирований на COVID-19 в рамках подготовки к возможным будущим вспышкам болезни. По ее словам, в ВОЗ не хотели бы видеть ситуацию, когда страны вынуждены переходить от локдауна к локдауну.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге в Женеве отметил, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 распространяется в мире неравномерно. Об этом сообщил РБК.

«COVID-19 — неравномерная пандемия. Затронуты все страны, но не все одинаково. 70 процентов всех случаев и смертей приходится на четыре страны», — сказал он, отметив, что важную роль в борьбе с пандемией играет тестирование.

Говоря об изучении происхождения вируса, Гебрейесус отметил, что поиски источника первого заражения коронавирусом нужно начинать с китайского города Ухань, откуда пришло первое сообщение о заражении COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174794/
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