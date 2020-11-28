В Кыргызстане еще 14 медиков заразились коронавирусом

В Кыргызстане за сутки COVID-19 заразились еще 14 медицинских работников. Об этом сегодня сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали шесть случаев, в Чуйской области — три, Оше, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской, Иссык-Кульской (в красной зоне) областях — по одному.

За сутки с выздоровлением выписаны из стационаров три медработника, из домашней самоизоляции — восемь.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 3 тысячи 879, из которых выздоровели 3 тысячи 587.