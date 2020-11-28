В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровел еще 461 человек

В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровел еще 461 человек. Об этом сообщили в республиканском штабе.

Уточняется, что в Бишкеке выздоровели 128 человек, Оше — 26, Чуйской области — 78, Ошской — 53, Таласской — 25, Нарынской — 8, Иссык-Кульской — 29, Джалал-Абадской — 61, Баткенской — 53.

За весь период выздоровели 63 тысячи 407 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.