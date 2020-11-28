В Кыргызстане за сутки выявили еще 423 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 130 случаев, Оше — 16, Чуйской области — 102, Ошской — 35, Таласской — 17, Нарынской — 11, Иссык-Кульской — 33, Джалал-Абадской — 50, Баткенской — 29.

С марта в республике зарегистрировали 71 тысячу 971 случай внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.