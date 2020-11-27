В Бишкеке из-за «черной пятницы» на дорогах образовались заторы

В Бишкеке из-за «черной пятницы» — ежегодной акции, во время которой магазины устраивают распродажу товаров, образовались автомобильные заторы. Видео 24.kg прислали очевидцы.

По их словам, затруднение автомобильного движения наблюдается на пересечении улиц Логвиненко и Боконбаева, а также на других перекрестках центра столицы.

В пресс-службе УПСМ Бишкекаподтвердили информацию.

«Работники патрульной милиции усиленно несут службу и обеспечивают охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения во время покупок, которые в настоящее время продолжаются в крупных торговых центрах города. На некоторых перекрестках сотрудники вручную регулируют дорожное движение», — рассказали редакции.

Управление призвало граждан не нарушать общественный порядок и строго соблюдать Правила дорожного движения.